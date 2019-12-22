Александрова выиграла теннисный турнир серии «Челленджер» в Лиможе

Источник: РИА "Новости"

В финале, который длился 58 минут, Александрова в двух сетах оказалась сильнее белорусской теннисистки Александры Саснович (6:1, 6:3). Призовой фонд турнира составил $125 тыс. Россиянка также становилась лучшей в Лиможе в 2016 и 2018 году.

Ранее Александрова и Саснович провели один очный матч. В 2017 году в 1/16 финала турнира в Санкт-Петербурге победа также досталась российской теннисистке (6:4, 7:5).