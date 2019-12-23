Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Торпедо
03
Хоккей. КХЛ
2-й период
Амур
Динамо Мн
03
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Трактор
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе Шаркс
Вегас Голден Найтс
13
Хоккей. КХЛ
21:30
Салават Юлаев
Ак Барс
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто Мэйпл Ливз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Калгари Флэймз
15
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт Ред Уингз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
24.12
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Все события
Фоторепортажи
10«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»
15Матч «Барсы» и «Реала» закончился нулями
11:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шарапова: У меня все еще есть внутренний огонь и мотивация

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова заявила, что у нее все еще есть желание соревноваться, и пока она не собирается завершать карьеру.

Наверх
17
фотографий
17
фотографий
17
фотографий

В рейтинге Женской теннисной ассоциации 32-летняя Шарапова занимает в настоящий момент 133-е место.

«Мне действительно нравится то, что я делаю. Вы можете видеть, что когда я на корте и когда у меня есть возможность соревноваться, мне действительно нравится быть там. У меня есть большие цели и мечты по поводу жизни после тенниса, но у меня все еще есть внутренний огонь и мотивация», — сказала Шарапова, которую цитирует thenational.ae.

«Когда я была моложе, я, конечно, не думала, что буду играть после 30 лет, но ты никогда не знаешь, куда тебя ведет твоя карьера и жизнь. Ментально у меня все еще есть мотивация, чтобы продолжать идти», — отметила россиянка.

Читайте также
 Жулин дал совет Тутберидзе на фоне скандала в фигурном катании
Горячий лед: российские хоккеистки разделись для новогоднего календаря
«Зеленое дерби» в Альпах: «Салават» примет «Ак Барс» в Давосе
Панарин набирает очки уже семь матчей подряд
Денис Лебедев завязал с поясами
«Реал» сыграл вничью с «Атлетиком» и отстал от «Барселоны»
Как веселится самая яркая баскетболистка России (фото)
Российская биатлонистка готова пробежать на КМ в нижнем белье
Оградил сына от футбола: как Туре борется с расизмом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь