Шарапова: У меня все еще есть внутренний огонь и мотивация

«Мне действительно нравится то, что я делаю. Вы можете видеть, что когда я на корте и когда у меня есть возможность соревноваться, мне действительно нравится быть там. У меня есть большие цели и мечты по поводу жизни после тенниса, но у меня все еще есть внутренний огонь и мотивация», — сказала Шарапова, которую цитирует thenational.ae.