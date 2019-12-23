Шарапова: У меня все еще есть внутренний огонь и мотивация
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации 32-летняя Шарапова занимает в настоящий момент 133-е место.
«Мне действительно нравится то, что я делаю. Вы можете видеть, что когда я на корте и когда у меня есть возможность соревноваться, мне действительно нравится быть там. У меня есть большие цели и мечты по поводу жизни после тенниса, но у меня все еще есть внутренний огонь и мотивация», — сказала Шарапова, которую цитирует thenational.ae.
«Когда я была моложе, я, конечно, не думала, что буду играть после 30 лет, но ты никогда не знаешь, куда тебя ведет твоя карьера и жизнь. Ментально у меня все еще есть мотивация, чтобы продолжать идти», — отметила россиянка.