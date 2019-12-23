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11:46 (мск), источник: Prosports.kz

В сборной Казахстана сменили капитана

Булат Утемуратов, президент Федерации тенниса Казахстана, решил сменить капитана мужской национальной команды. Диас Доскараев передаст свои полномочия старшему тренеру федерации Юрию Щукину, сообщает Prosports.kz со ссылкой на КФТ.

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Последние 6 лет Щукин занимается тренерской деятельностью, в основном концентрируясь на парниках Андрее Голубеве и Александре Недовесове. Казахстанцы под руководством Щукина сумели одержать в паре две победы и выиграть один финал на турнирах серии ATP Challenger.

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«За этот период наша команда добилась высоких результатов, мы 5 раз выходили в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Учитывая, что в качестве вице-президента федерации Диасу Доскараеву приходится решать очень много административных вопросов, на которых сейчас необходимо особо сосредоточиться, было принято решение передать капитанство Юрию Щукину — одному из самых известных теннисистов Казахстана в прошлом и очень компетентному тренеру в настоящий момент», — сказал Утемуратов.

Напомним, что Доскараев был назначен капитаном сборной в 2012 году.

Добавим, что 6 и 7 марта 2020 года Казахстан сыграет в Нур-Султане против Голландии в рамках отборочного цикла на финальную часть Кубка Дэвиса.

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