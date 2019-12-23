В сборной Казахстана сменили капитана

Последние 6 лет Щукин занимается тренерской деятельностью, в основном концентрируясь на парниках Андрее Голубеве и Александре Недовесове. Казахстанцы под руководством Щукина сумели одержать в паре две победы и выиграть один финал на турнирах серии ATP Challenger.

«За этот период наша команда добилась высоких результатов, мы 5 раз выходили в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Учитывая, что в качестве вице-президента федерации Диасу Доскараеву приходится решать очень много административных вопросов, на которых сейчас необходимо особо сосредоточиться, было принято решение передать капитанство Юрию Щукину — одному из самых известных теннисистов Казахстана в прошлом и очень компетентному тренеру в настоящий момент», — сказал Утемуратов.

Напомним, что Доскараев был назначен капитаном сборной в 2012 году.