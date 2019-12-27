Противостояние Виктории Азаренко и Ли На вошло в топ-10 лучших за десятилетие
ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На.
ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На.
ВТА составила рейтинг десяти лучших теннисных противостояний второго десятилетия 21-го века. В топ попало противостояние белоруски Виктории Азаренко и китаянки Ли На. Соперницы, в частности, встречались в финале «Australian Open"-2013 — белоруска тогда защитила свой титул.
10. Серена Уильямс (США) — Каролина Плишкова (Чехия) — 2:2
9. Симона Халеп (Румыния) — Элина Свитолина (Украина) — 5:5
8. Мария Шарапова (Россия) — Ли На (Китай) — 5:4
7. Наоми Осака (Япония) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 0:3
6. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ли На (Китай) — 6:3
5. Петра Квитова (Чехия) — Агнешка Радваньска (Польша) — 7:5
4. Серена Уильямс (США) — Мария Шарапова (Россия) — 15:0
3. Каролина Плишкова (Чехия) — Ангелик Кербер (Германия) — 7:5
2. Мария Шарапова (Россия) — Симона Халеп (Румыния) — 7:2
1. Серена Уильямс (США) — Винус Уильямс (США) — 5:2.