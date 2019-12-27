Мария Шарапова снялась с выставочного турнира на Гавайях

В октябре Шарапова заявила, что примет участие в Hawaii Open, потому что турнир на Гавайях — отличный способ подготовиться к Открытому чемпионату Австралии, который пройдет с 20 января по 2 февраля 2020 года.

«Я разочарована тем, что я снимаюсь с Hawaii Open. Мне нужно немного больше времени и подготовки для участия в первом турнире. Я бы хотела сыграть на турнире, чтобы увидеть своих фанатов, которые прибыли, чтобы увидеть мою игру», — сказала 32-летняя Шарапова.