Соболенко завершила год на 11-м месте рейтинга WTA
В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае.
В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае.
30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко завершила 2019 год на 11-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
По итогам уходящего года лучшая белорусская теннисистка набрала 3120 очков. В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае. Кроме того, Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс в 2019 году выиграли соревнования в парном разряде на турнире серии «Большого шлема» — US Open в
Заключительный рейтинг WTA этого года возглавляет австралийка Эшли Барти (7851 очко), на второй позиции чешская теннисистка Каролина Плишкова (5940), на третьем месте японка Наоми Осака (5496).
У мужчин на первой строке испанец Рафаэль Надаль (9985), вторым идет серб Новак Джокович (9145), третье место у швейцарца Роджера Федерера (6590). Лучший из белорусов — Егор Герасимов, находящийся на 98-й строке рейтинга Ассоциации