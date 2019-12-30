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30 декабря, источник: БЕЛТА

Соболенко завершила год на 11-м месте рейтинга WTA

В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае.

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Источник: AP 2019

30 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко завершила 2019 год на 11-м месте рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По итогам уходящего года лучшая белорусская теннисистка набрала 3120 очков. В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае. Кроме того, Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс в 2019 году выиграли соревнования в парном разряде на турнире серии «Большого шлема» — US Open в Нью-Йорке. Бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас занимает 50-е место в мировом рейтинге, у Александры Саснович 62-я позиция, Ольга Говорцова на 192-й строке, Вера Лапко находится на 324-м месте.

Заключительный рейтинг WTA этого года возглавляет австралийка Эшли Барти (7851 очко), на второй позиции чешская теннисистка Каролина Плишкова (5940), на третьем месте японка Наоми Осака (5496).

У мужчин на первой строке испанец Рафаэль Надаль (9985), вторым идет серб Новак Джокович (9145), третье место у швейцарца Роджера Федерера (6590). Лучший из белорусов — Егор Герасимов, находящийся на 98-й строке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Илья Ивашко занимает 131-ю позицию, Владимир Игнатик находится на 309-м месте. -0-

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