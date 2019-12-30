Соболенко завершила год на 11-м месте рейтинга WTA

Соболенко: У меня есть пунктик. Никто никогда не скажет, что Арина ленивая и не работает

По итогам уходящего года лучшая белорусская теннисистка набрала 3120 очков. В этом сезоне 21-летняя Арина Соболенко стала победительницей трех турниров под эгидой WTA в одиночном разряде, среди которых малый итоговый турнир в китайском Чжухае. Кроме того, Арина Соболенко и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс в 2019 году выиграли соревнования в парном разряде на турнире серии «Большого шлема» — US Open в Нью-Йорке. Бывшая первая ракетка планеты Виктория Азаренко сейчас занимает 50-е место в мировом рейтинге, у Александры Саснович 62-я позиция, Ольга Говорцова на 192-й строке, Вера Лапко находится на 324-м месте.