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11:54 (мск), источник: ТАСС

Матчи между Шараповой и Сереной Уильямс вошли в список лучших противостояний десятилетия

ТАСС, 30 декабря. Матчи россиянки Марии Шараповой против американки Серены Уильямс вошли в число лучших противостояний десятилетия по версии Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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17
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17
фотографий

C 2010 года спортсменки провели 15 очных матчей, во всех победу одержала Уильямс. Общая статистика личных встреч — 20:2 в пользу американки. Противостояние Шараповой и Уильямс в рейтинге WTA заняло четвертое место.

Лучшим противостоянием десятилетия WTA назвала соперничество сестер Серены и Винус Уильямс.

На втором месте — матчи Шараповой против румынки Симоны Халеп, на третьем — противоборство чешки Каролины Плишковой и немки Ангелик Кербер. Также в десятку вошли матчи Шараповой с китаянкой Ли На.

Шарапова в прошедшем сезоне приняла участие в восьми турнирах, лучшим результатом является выход в четвертьфинал в китайском Шэньчжэне. На данный момент Шарапова занимает 133-е место в рейтинге WTA, на ее счету 36 титулов в одиночном разряде. Шарапова дважды выигрывала Открытый чемпионат Франции, по разу — Открытые чемпионаты США и Австралии, а также Уимблдон, на Олимпийских играх 2012 года она стала серебряным призером в одиночных соревнованиях.

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