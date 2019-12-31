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13:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Прорыв Медведева, провал Касаткиной, московский триумф Рублева. Итоги теннисного года

Вспоминаем самые яркие события российского тенниса в сезоне-2019.

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Источник: Спорт-Экспресс

2019-й получился для российского тенниса, прежде всего, мужского, не просто успешным, а даже в чем-то невероятным. Мы догадывались, что наши парни созрели для больших успехов, и все же то, что они могут так играть и так побеждать, оказалось приятным сюрпризом. В канун Нового года вспоминаем главные события российского тенниса сезона-2019.

Даниил Медведев и прорыв на US Open

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Это, пожалуй, главный итог теннисного 2019-го. Российский теннисист сыграл в финале турнира «Большого шлема» впервые с 2005 года. Да как сыграл! Финал Открытого чемпионата США против Рафаэля Надаля показал Первый канал с неподражаемым комментарием Марата Сафина. Медведев одному ему понятным образом сумел переломить ход неудачно складывавшегося для него матча, перевести его в пятый сет и чуть не дожал испанскую легенду. В ночь на понедельник страна не спала, а до рассвета болела за теннисиста. А он наутро проснулся четвертой ракеткой мира.

Даниил Медведев и общественное мнение

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Дело не только в скандальном поведении Даниила на пути к финалу Открытого чемпионата США, когда он неприличными, хоть и завуалированными, жестами настроил нью-йоркскую публику против себя. А потом, когда не сдался по ходу титульной встречи, заставил тех же людей отчаянно себя поддерживать. После выходящих за принятые рамки поступков Медведева о нашем мужском теннисе снова оживленно заговорили не только в России, но и во всем мире. О «ренессансе» российского тенниса стали писать все крупные СМИ, а корреспондент New York Times Magazine лично прилетел в Москву, чтобы взять интервью у Медведева.

Андрей Рублев и победа над Роджером Федерером

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Медведев, без сомнений, был главным героем летней американской серии турниров, но по ее ходу произошло еще одно очень важное и удивительное событие. На «Мастерсе» в Цинциннати Андрей Рублев впервые обыграл Роджера Федерера. Россиянин, который на тот момент занимал 70-е место в рейтинге ATP и пробивался в основную сетку из квалификации, победил швейцарца, который прежде выигрывал этот турнир семь раз и был действующим финалистом, всего за 62 минуты. Это было самое быстро поражение Федерера с 2003 года.

— Он блестяще играл и в обороне, и в атаке, хорошо подавал, не дал мне сделать ничего. Он был везде. Мне было сложно, но он провел отличный матч. Я был впечатлен, — сказал тогда легендарный теннисист.

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Сам россиянин назвал эту победу самой большой и эмоциональной для себя. А позже повторял, что, выиграв у него, зауважал Федерера еще сильнее. А ATP поставила этот матч на первое место в списке неожиданностей сезона на турнирах под эгидой ассоциации.

Андрей Рублев, Карен Хачанов и Кубок Дэвиса

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Выиграв февральский отбор у Швейцарии, сборная России попала в финальную часть обновленного Кубка Дэвиса. Команда Шамиля Тарпищева получила в соперники по группе хозяев — испанцев, и действующих обладателей Серебряной салатницы — хорватов, и ожидания от турнира в Мадриде были весьма сдержанными. А когда из-за усталости после итогового турнира не приехал еще и Медведев, казалось, что ничего хорошего не будет. Но Андрей Рублев и Карен Хачанов вдохновенно бились каждый за себя и друг за друга в одиночке и в паре. Благодаря уверенной победе над Хорватией они вышли из группы, а в четвертьфинале в сумасшедшей парной комбинации одолели Сербию с Новаком Джоковичем в составе. За этим последовал еще один безумный матч — с Канадой, и там нашим парням не повезло. Тем не менее, они влюбили в себя новых болельщиков, заслужили всяческих похвал и от отбора в финальную часть в следующем сезоне себя освободили.

Даниил Медведев и «Мастерсы»

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Кроме блестящего выступления на US Open, Даниил Медведев выдал суперсерию, сыграв шесть финалов подряд, один из них — собственно на турнире «Большого шлема» и три на «Мастерсах». А ведь до этого года он лишь раз доходил на турнирах этой серии до третьего круга.

Финал «Мастерса» в Монреале Даниил проиграл Надалю, в Цинциннати шокировал Джоковича второй подачей в полуфинале и дожал Гоффена в финале, добыв свой первый титул, а в Шанхае включил режим монстра — победил, не отдав соперникам ни сета. Попутно россиянин выиграл и турнир в Санкт-Петербурге, где получил заслуженную и щедрую порцию болельщицкой любви и внимания.

Андрей Рублев и возвращение

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Пока Андрей Рублев приходил в себя после прошлогодней травмы спины, он сильно опустился в рейтинге и даже на какое-то время выпадал из топ-100. Едва он, казалось, начал обретать себя, как в начале мая снова выбыл из строя — на этот раз из-за травмы запястья, которую сам назвал «глупой». Он пропустил весь май, Roland Garros и часть травяного сезона. Зато с июля дела у Рублева пошли в гору — помогли любовь к теннису и физическая подготовка, которой он упорно занимался, пока лечил руку. Рублев сыграл в финале турнира категории «500» в Гамбурге, обыграл Федерера и дошел до четвертьфинала в Цинциннати, до четвертого круга на US Open и выиграл в свой 22-й день рождения «ВТБ Кубок Кремля». Россиянин завершил сезон на 23-м месте в рейтинге ATP и боролся, как лев, в финальной части Кубка Дэвиса, обозначив свои серьезные амбиции на сезон-2020.

Анастасия Павлюченкова и борьба за первое место

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В российском рейтинге. Год для наших девушек сложился так, что на высокие места в мировой классификации они не претендовали. В какой-то момент ни одно россиянки не было даже в топ-40. Слыханное ли дело? К концу сезона сразу три теннисистки претендовали на то, чтобы стать первой ракеткой страны — Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова. В очной борьбе в итоге на «ВТБ Кубке Кремля» сильнее оказалась Павлюченкова. В итоге ее год получился лучшим среди наших — четвертьфинал Australian Open, финалы турниров в Осаке и Москве и итоговое 31-е место в рейтинге. К концу года Анастасия пригласила в команду опытного специалиста Сэма Сюмика, работа с которым должна дать плоды уже в следующем сезоне.

Мария Шарапова и плечо

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Разочаровывающим вышел 2019-й для Марии Шараповой. Результат, показанный в начале сезона — четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — так и остался лучшим. В конце января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» травмировала плечо и на пять месяцев осталась вне игры. А вернувшись, в первом круге Уимблдоне отдала почти выигранный матч, вызвав у болельщиков гнев и мольбы уйти и не мучить себя и их. В первом круге US Open Шарапова в 19-й раз подряд проиграла Серене Уильямс с разгромным счетом (1:6, 1:6). За год она приняла участие всего в восьми турнирах. На трех проиграла в первом круге, с трех снималась по ходу. В конце сезона она должна была выступить на скромных состязаниях в Линце и Люксембурге, но отказалась — плечо не было готово. Тем не менее, с тем, что ей пора на покой, 32-летняя теннисистка категорически не согласна и готовится к новому сезону.

Дарья Касаткина и трудный год

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Дарья Касаткина начинала 2019-й десятой ракеткой мира, а закончила 70-й. У нее не получилось совсем ничего, а пытаясь описать свой сезон, она то ли в шутку, то ли всерьез, сказала, что цензурных слов не подберет. 22-летняя теннисистка не справилась со статусом топ-игрока, в котором оказалась год назад, и с многочисленными ожиданиями. На ее счету — множество необъяснимых поражений с таким неубедительным счетом, что болельщики весь год обвиняли Дарью в нежелании бороться, и всего один четвертьфинал — в Пекине под занавес сезона. В следующем сезоне Касаткина рассчитывает вернуться обновленной и более сильной.

Светлана Кузнецова и волшебный камбэк

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Светлана Кузнецова до апреля лечила старую травму и опустилась за пределы топ-100. Возвращение не было простым, а его еще и осложнили проблемы с американской визой. Казалось, бюрократические препоны чуть ли не ставят крест на карьере возрастной теннисистки, но она ответила недоброжелателям шикарным выступлением на американских турнирах. Едва долетев до США, она сразу вышла в третий круг в Торонто и в финал в Цинциннати, обыграв по ходу первую ракетку мира Эшли Барти, заслужила wild card в основу US Open и починила свой рейтинг. Сейчас Светлана — 53-я в мире, что не так уж плохо, для человека, не игравшего полсезона.

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