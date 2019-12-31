Прорыв Медведева, провал Касаткиной, московский триумф Рублева. Итоги теннисного года
Вспоминаем самые яркие события российского тенниса в сезоне-2019.
Вспоминаем самые яркие события российского тенниса в сезоне-2019.
2019-й получился для российского тенниса, прежде всего, мужского, не просто успешным, а даже в
Это, пожалуй, главный итог теннисного 2019-го. Российский теннисист сыграл в финале турнира «Большого шлема» впервые с 2005 года. Да как сыграл! Финал Открытого чемпионата США против Рафаэля Надаля показал Первый канал с неподражаемым комментарием Марата Сафина. Медведев одному ему понятным образом сумел переломить ход неудачно складывавшегося для него матча, перевести его в пятый сет и чуть не дожал испанскую легенду. В ночь на понедельник страна не спала, а до рассвета болела за теннисиста. А он наутро проснулся четвертой ракеткой мира.
Дело не только в скандальном поведении Даниила на пути к финалу Открытого чемпионата США, когда он неприличными, хоть и завуалированными, жестами настроил
Медведев, без сомнений, был главным героем летней американской серии турниров, но по ее ходу произошло еще одно очень важное и удивительное событие. На «Мастерсе» в Цинциннати Андрей Рублев впервые обыграл Роджера Федерера. Россиянин, который на тот момент занимал 70-е место в рейтинге ATP и пробивался в основную сетку из квалификации, победил швейцарца, который прежде выигрывал этот турнир семь раз и был действующим финалистом, всего за 62 минуты. Это было самое быстро поражение Федерера с 2003 года.
— Он блестяще играл и в обороне, и в атаке, хорошо подавал, не дал мне сделать ничего. Он был везде. Мне было сложно, но он провел отличный матч. Я был впечатлен, — сказал тогда легендарный теннисист.
Сам россиянин назвал эту победу самой большой и эмоциональной для себя. А позже повторял, что, выиграв у него, зауважал Федерера еще сильнее. А ATP поставила этот матч на первое место в списке неожиданностей сезона на турнирах под эгидой ассоциации.
Выиграв февральский отбор у Швейцарии, сборная России попала в финальную часть обновленного Кубка Дэвиса. Команда Шамиля Тарпищева получила в соперники по группе хозяев — испанцев, и действующих обладателей Серебряной салатницы — хорватов, и ожидания от турнира в Мадриде были весьма сдержанными. А когда
Кроме блестящего выступления на US Open, Даниил Медведев выдал суперсерию, сыграв шесть финалов подряд, один из них — собственно на турнире «Большого шлема» и три на «Мастерсах». А ведь до этого года он лишь раз доходил на турнирах этой серии до третьего круга.
Финал «Мастерса» в Монреале Даниил проиграл Надалю, в Цинциннати шокировал Джоковича второй подачей в полуфинале и дожал Гоффена в финале, добыв свой первый титул, а в Шанхае включил режим монстра — победил, не отдав соперникам ни сета. Попутно россиянин выиграл и турнир в
Пока Андрей Рублев приходил в себя после прошлогодней травмы спины, он сильно опустился в рейтинге и даже на
В российском рейтинге. Год для наших девушек сложился так, что на высокие места в мировой классификации они не претендовали. В
Разочаровывающим вышел 2019-й для Марии Шараповой. Результат, показанный в начале сезона — четвертый круг Открытого чемпионата Австралии — так и остался лучшим. В конце января пятикратная победительница турниров «Большого шлема» травмировала плечо и на пять месяцев осталась вне игры. А вернувшись, в первом круге Уимблдоне отдала почти выигранный матч, вызвав у болельщиков гнев и мольбы уйти и не мучить себя и их. В первом круге US Open Шарапова в 19-й раз подряд проиграла Серене Уильямс с разгромным счетом (1:6, 1:6). За год она приняла участие всего в восьми турнирах. На трех проиграла в первом круге, с трех снималась по ходу. В конце сезона она должна была выступить на скромных состязаниях в Линце и Люксембурге, но отказалась — плечо не было готово. Тем не менее, с тем, что ей пора на покой, 32-летняя теннисистка категорически не согласна и готовится к новому сезону.
Дарья Касаткина начинала 2019-й десятой ракеткой мира, а закончила 70-й. У нее не получилось совсем ничего, а пытаясь описать свой сезон, она то ли в шутку, то ли всерьез, сказала, что цензурных слов не подберет. 22-летняя теннисистка не справилась со статусом
Светлана Кузнецова до апреля лечила старую травму и опустилась за пределы топ-100. Возвращение не было простым, а его еще и осложнили проблемы с американской визой. Казалось, бюрократические препоны чуть ли не ставят крест на карьере возрастной теннисистки, но она ответила недоброжелателям шикарным выступлением на американских турнирах. Едва долетев до США, она сразу вышла в третий круг в Торонто и в финал в Цинциннати, обыграв по ходу первую ракетку мира Эшли Барти, заслужила wild card в основу US Open и починила свой рейтинг. Сейчас Светлана — 53-я в мире, что не так уж плохо, для человека, не игравшего полсезона.