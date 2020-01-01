Горячая пора. С пляжа — на корты Австралии

С Новым годом! Зима, мороз, снег. Правда не везде, ведь по другую сторону земного шара, в Австралии и Новой Зеландии, уже вовсю идёт лето. Почти все сильнейшие уже съехались на Зелёный континент, чтобы начать новый сезон. И пока не стартовали баталии 2020-го, самое время полюбоваться, как теннисистки отдохнули на жарких пляжах, и самим согреться от этих горячих фотографий.