Чао, Италия! Держись, Америка! Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года

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Перт (Австралия). ATP Cup. Кубок ATP. Группа D. Россия — Италия. Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3. Даниил Медведев — Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3.

Отличная затея ATP — начать новый год с нового турнира. Новый формат, новые локации, новые капитаны, новые эмоции. Уже в первый день ATP Cup было много борьбы и случилось много интересного — Денис Шаповалов, например, обыграл Стефаноса Циципаса, а Александр Зверев уступил Алексу Ди Минауру. Но для нас главное — победа сборной России над Италией. Хоть и складывалось все не самым лучшим образом.

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Особенно интересно было, как проявит себя в роли капитана Марат Сафин. Перед стартом турнира любимец всех теннисных болельщиков говорил, что в капитанском кресле он постарается вести себя поскромнее. Мол, главное — не мешать игрокам быть самими собой и не вмешиваться в их взаимодействие с личными тренерами. Но от подсказок Марат все-таки не удержался, хотя и были они не такими бодрящими, как в эфире Первого канала, когда он комментировал финал US Open с участием Медведева.

— Косую давай, Карен, — советовал капитан прямо по ходу игры.

— Давай, Даня, давай, — пытался Сафин поддержать Медведева.

Любопытно, что с Хачановым в переходах капитан увлеченно беседовал, а на Медведева даже не смотрел. Возможно, такой была просьба самого теннисиста. Даниил говорил, что его команда — тренер Жиль Сервара и супруга Дарья — знают, как нужно себя вести, чтобы не навредить ему по ходу важной игры. И проявления эмоций это тоже касается. Можно предположить, что и Сафин прошел своего рода инструктаж от пятой ракетки мира. Но одобрительно покивать, когда Даниил в раздражении выбил мяч за пределы корта, Марат не преминул.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Трудный матч

Еще Сафин говорил о том, что первый матч на турнире легким быть не может, а когда у тебя в соперниках Италия — особенно. И пусть отказ Маттео Берреттини приехать в Перт сильно ослабил «Скуадру адзурру».

Начался матч для сборной России не то чтобы бодро. Стефано Травалья, хоть и стоит в рейтинге почти на 70 позиций ниже Хачанова, был боссом на корте. Играл активно, в отличие от россиянина, сам добывал очки и более чем уверенно вел 5:2 с двумя брейками, подавал на партию и даже имел сетбол. Но сильно зажался и проиграл десять очков подряд. В это же время сумел прибавить и Карен. Борьба в концовке сета получилась насыщенная, и россиянин соперника все-таки дожал. Начало второго сета вышло относительно спокойным, а при счете 3:2 Хачанову удался брейк, после которого он уверенно довел встречу до победы — 7:5, 6:3.

Вторая встреча — Медведев против Фабио Фоньини представлялась более интригующей. За Даниилом теперь, после прорыва в 2019-м, будут пристально следить не только в России. А Фоньини сам по себе небанальный, яркий и эмоциональный теннисист.

Началось все для нашей команды катастрофично. Даже хуже, чем для Хачанова. Не реализовав брейк-пойнты в стартовом гейме, Медведев полностью провалил первый сет. Одно активно выигранное очко при 13 невынужденных, порой очень грубых, ошибках и тотальное недовольство собой и раздражение в исполнении россиянина. Казалось, он не знает, как заставить себя играть в теннис. Стартовую партию он отдал со счетом 1:6. Но все быстро наладилось — во второй партии больше ошибался уже Фоньини, Медведев теперь не нервничал и восстановил равновесие в матче, взяв сет с таким же счетом, с каким проиграл первый — 6:1.

Первая ракетка России продолжал уверенно держать свою подачу, радовать зрителей, которых на огромном стадионе собралось немало, классными ударами — в фирменном стиле пробивал по линиям, бегал за укороченными и обводил соперника. А вот на подаче итальянца в решающей партии то и дело возникали трудности, но на брейк-пойнтах он сражался знатно. И розыгрыши от этого получались огненными. Медведев использовал только 2 шанса из 12, но этого, к счастью, оказалось достаточно. Даниил все-таки дожал итальянца, и сборная России праздновала первую победу на ATP Cup.

При этом и Медведев, и Хачанов в соответствии с первоначальной заявкой вышли на парную комбинацию, а итальянцы поставили в пару к Симоне Болелли вместо Фоньини ветерана Паоло Лоренци.

В утреннем матче нашей группы неожиданную победу одержала сборная Норвегии. Джон Изнер не реализовал два матчбола в противостоянии с Каспером Руудом и проиграл в трех партиях, а в решающей парной игре Рууд вместе с Виктором Дурасовичем (332-й ракеткой мира) взяли верх над Остином Крайчеком и Радживом Рамом.

Теперь Россия и Норвегия — лидеры квартета D. В субботу, 5 января скандинавы сыграют с итальянцами, а россияне — в вечерней сессии померятся силами с американцами.

Мария Никулашкина