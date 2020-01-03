Чао, Италия! Держись, Америка! Медведев, Хачанов и Сафин принесли России первую победу года
Россия обыграла Италию в первом матче ATP Cup.
Россия обыграла Италию в первом матче ATP Cup.
Перт (Австралия). ATP Cup. Кубок ATP. Группа D. Россия — Италия. Карен Хачанов — Стефано Травалья — 7:5, 6:3. Даниил Медведев — Фабио Фоньини — 1:6, 6:1, 6:3.
Отличная затея ATP — начать новый год с нового турнира. Новый формат, новые локации, новые капитаны, новые эмоции. Уже в первый день ATP Cup было много борьбы и случилось много интересного — Денис Шаповалов, например, обыграл Стефаноса Циципаса, а Александр Зверев уступил Алексу Ди Минауру. Но для нас главное — победа сборной России над Италией. Хоть и складывалось все не самым лучшим образом.
Особенно интересно было, как проявит себя в роли капитана Марат Сафин. Перед стартом турнира любимец всех теннисных болельщиков говорил, что в капитанском кресле он постарается вести себя поскромнее. Мол, главное — не мешать игрокам быть самими собой и не вмешиваться в их взаимодействие с личными тренерами. Но от подсказок Марат
— Косую давай, Карен, — советовал капитан прямо по ходу игры.
— Давай, Даня, давай, — пытался Сафин поддержать Медведева.
Любопытно, что с Хачановым в переходах капитан увлеченно беседовал, а на Медведева даже не смотрел. Возможно, такой была просьба самого теннисиста. Даниил говорил, что его команда — тренер Жиль Сервара и супруга Дарья — знают, как нужно себя вести, чтобы не навредить ему по ходу важной игры. И проявления эмоций это тоже касается. Можно предположить, что и Сафин прошел своего рода инструктаж от пятой ракетки мира. Но одобрительно покивать, когда Даниил в раздражении выбил мяч за пределы корта, Марат не преминул.
Еще Сафин говорил о том, что первый матч на турнире легким быть не может, а когда у тебя в соперниках Италия — особенно. И пусть отказ Маттео Берреттини приехать в Перт сильно ослабил «Скуадру адзурру».
Начался матч для сборной России не то чтобы бодро. Стефано Травалья, хоть и стоит в рейтинге почти на 70 позиций ниже Хачанова, был боссом на корте. Играл активно, в отличие от россиянина, сам добывал очки и более чем уверенно вел 5:2 с двумя брейками, подавал на партию и даже имел сетбол. Но сильно зажался и проиграл десять очков подряд. В это же время сумел прибавить и Карен. Борьба в концовке сета получилась насыщенная, и россиянин соперника
Вторая встреча — Медведев против Фабио Фоньини представлялась более интригующей. За Даниилом теперь, после прорыва в 2019-м, будут пристально следить не только в России. А Фоньини сам по себе небанальный, яркий и эмоциональный теннисист.
Началось все для нашей команды катастрофично. Даже хуже, чем для Хачанова. Не реализовав
Первая ракетка России продолжал уверенно держать свою подачу, радовать зрителей, которых на огромном стадионе собралось немало, классными ударами — в фирменном стиле пробивал по линиям, бегал за укороченными и обводил соперника. А вот на подаче итальянца в решающей партии то и дело возникали трудности, но на
При этом и Медведев, и Хачанов в соответствии с первоначальной заявкой вышли на парную комбинацию, а итальянцы поставили в пару к Симоне Болелли вместо Фоньини ветерана Паоло Лоренци.
В утреннем матче нашей группы неожиданную победу одержала сборная Норвегии. Джон Изнер не реализовал два матчбола в противостоянии с Каспером Руудом и проиграл в трех партиях, а в решающей парной игре Рууд вместе с Виктором Дурасовичем (332-й ракеткой мира) взяли верх над Остином Крайчеком и Радживом Рамом.
Мария Никулашкина