Сборную Белоруссии лишили права провести матч Кубка Дэвиса в Минске

Как отмечает издание, в соответствии с очередностью запланированный на 6—7 марта матч должен был проходить в Минске, но Белорусская теннисная федерация (БТФ) была наказана Международной федерацией тенниса (ITF) за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам.

В материале говорится, что технические представители ITF в ходе матча группы I зоны Европа/Африка Белоруссия — Португалия, который состоялся в Минске в сентябре и завершился победой хозяев (3−2), выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от корта с покрытием «хард».

«Прессбол» утверждает, что БТФ получила денежный штраф, а национальная команда была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.