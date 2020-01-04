Сборную Белоруссии лишили права провести матч Кубка Дэвиса в Минске
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужская сборная Белоруссии по теннису была лишена права провести матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии дома
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужская сборная Белоруссии по теннису была лишена права провести матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии дома
Как отмечает издание, в соответствии с очередностью запланированный на
В материале говорится, что технические представители ITF в ходе матча группы I зоны Европа/Африка Белоруссия — Португалия, который состоялся в Минске в сентябре и завершился победой хозяев (3−2), выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от корта с покрытием «хард».
«Прессбол» утверждает, что БТФ получила денежный штраф, а национальная команда была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.
На сайте Кубка Дэвиса местом проведения матча указан Дюссельдорф.