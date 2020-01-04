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12:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборную Белоруссии лишили права провести матч Кубка Дэвиса в Минске

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Мужская сборная Белоруссии по теннису была лишена права провести матч квалификации Кубка Дэвиса с командой Германии дома из-за проблем с кортом в Минске, сообщает «Прессбол».

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Как отмечает издание, в соответствии с очередностью запланированный на 6—7 марта матч должен был проходить в Минске, но Белорусская теннисная федерация (БТФ) была наказана Международной федерацией тенниса (ITF) за несоответствие корта во Дворце тенниса стандартам.

В материале говорится, что технические представители ITF в ходе матча группы I зоны Европа/Африка Белоруссия — Португалия, который состоялся в Минске в сентябре и завершился победой хозяев (3−2), выявили недопустимо высокую скорость мяча при отскоке от корта с покрытием «хард».

«Прессбол» утверждает, что БТФ получила денежный штраф, а национальная команда была лишена 41 очка в рейтинге Кубка Дэвиса.

На сайте Кубка Дэвиса местом проведения матча указан Дюссельдорф.

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