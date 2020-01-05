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5 января, источник: Vesti.kz

Зарина Дияс выиграла десятый титул в карьере

Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: wtatennis.com

В финале турнира Дияс, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, обыграла 72-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.

В личном противостоянии счет стал 3−1 в пользу казахстанской теннисистки.

Для Дияс этот титул стал десятым в карьере. Причем девять из них — в турнирах серии ITF и лишь один — в серии WTA International (в Токио в 2017 году).

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