Зарина Дияс выиграла десятый титул в карьере
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская теннисистка Зарина Дияс стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В финале турнира Дияс, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, обыграла 72-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.
В личном противостоянии счет стал 3−1 в пользу казахстанской теннисистки.
Для Дияс этот титул стал десятым в карьере. Причем девять из них — в турнирах серии ITF и лишь один — в серии WTA International (в Токио в 2017 году).