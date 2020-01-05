Зарина Дияс выиграла десятый титул в карьере

В финале турнира Дияс, занимающая 77-е место в мировом рейтинге, обыграла 72-ю ракетку мира китаянку Чжу Линь в двух партиях со счетом 6:4, 7:5.

Для Дияс этот титул стал десятым в карьере. Причем девять из них — в турнирах серии ITF и лишь один — в серии WTA International (в Токио в 2017 году).