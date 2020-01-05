Джокович считает возможным вариант переноса начала Australian Open
ТАСС, 5 января. Сербский теннисист Новак Джокович считает, что стоит рассмотреть возможность переноса начала Открытого чемпионата Австралии
ТАСС, 5 января. Сербский теннисист Новак Джокович считает, что стоит рассмотреть возможность переноса начала Открытого чемпионата Австралии
Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на
«Если сложившаяся ситуация будет сказываться на здоровье игроков, то мы обязательно должны рассмотреть вариант переноса старта турнира, — сказал Джокович. — Я думаю, если воздух в Мельбурне и Сиднее дальше будет ухудшаться, то нам нужно будет разработать некоторые правила по этому поводу. Турнир в Австралии проходит в определенное время, будет сложно изменить расписание, но самое важное для нас — здоровье игроков».
Начало матчей основной сетки Открытого чемпионата Австралии запланировано на 20 января. Призовой фонд турнира составит 49,1 млн долларов.
32-летний Джокович находится на втором месте в рейтинге Ассоциации
Джокович является президентом совета игроков ATP.