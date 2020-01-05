Джокович считает возможным вариант переноса начала Australian Open

Масштабные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, в последнем находится Мельбурн, где проводится Открытый чемпионат Австралии.

«Если сложившаяся ситуация будет сказываться на здоровье игроков, то мы обязательно должны рассмотреть вариант переноса старта турнира, — сказал Джокович. — Я думаю, если воздух в Мельбурне и Сиднее дальше будет ухудшаться, то нам нужно будет разработать некоторые правила по этому поводу. Турнир в Австралии проходит в определенное время, будет сложно изменить расписание, но самое важное для нас — здоровье игроков».