Серена Уильямс призналась в любви к российской теннисистке
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дружбе с россиянкой Светланой Кузнецовой.
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дружбе с россиянкой Светланой Кузнецовой.
Уильямс сыграет с Кузнецовой 7 января в первом круге турнира в Новой Зеландии.
«Она моя хорошая подруга, а еще Кузнецова — отличный игрок. Мне нравится соревноваться с сильными соперницами уже в первых раундах турниров. Нет лучшего способа начать соревнование, чем проверить свои силы на серьезном уровне. Я действительно обожаю и люблю ее, поэтому мне бы хотелось, чтобы наш поединок случился чуть позже, ведь
Бывшая первая ракета мира из США занимает десятое место в рейтинге WTA. Кузнецова занимает 53 строчку.