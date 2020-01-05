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14:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс призналась в любви к российской теннисистке

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей дружбе с россиянкой Светланой Кузнецовой.

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Источник: Reuters

Уильямс сыграет с Кузнецовой 7 января в первом круге турнира в Новой Зеландии.

«Она моя хорошая подруга, а еще Кузнецова — отличный игрок. Мне нравится соревноваться с сильными соперницами уже в первых раундах турниров. Нет лучшего способа начать соревнование, чем проверить свои силы на серьезном уровне. Я действительно обожаю и люблю ее, поэтому мне бы хотелось, чтобы наш поединок случился чуть позже, ведь кому-то придется покинуть турнир», — заявила Уильямс в интервью WTA.

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Бывшая первая ракета мира из США занимает десятое место в рейтинге WTA. Кузнецова занимает 53 строчку.

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