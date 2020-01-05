Серена Уильямс призналась в любви к российской теннисистке

«Она моя хорошая подруга, а еще Кузнецова — отличный игрок. Мне нравится соревноваться с сильными соперницами уже в первых раундах турниров. Нет лучшего способа начать соревнование, чем проверить свои силы на серьезном уровне. Я действительно обожаю и люблю ее, поэтому мне бы хотелось, чтобы наш поединок случился чуть позже, ведь кому-то придется покинуть турнир», — заявила Уильямс в интервью WTA.