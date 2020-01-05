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17:40 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев принес победу сборной России по теннису в матче с командой США на ATP Cup

ТАСС, 5 января. Россиянин Даниил Медведев победил американца Джона Изнера во втором поединке матча второго тура группового раунда командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Соревнования проходят в Австралии.

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Источник: Reuters

Российский теннисист обыграл американца со счетом 6:3, 6:1. Встреча группы D продолжалась 1 час 1 минуту. 23-летний Медведев занимает пятое место в рейтинге ATP, 34-летний Изнер — 19-е.

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Сборная России досрочно выиграла матч против команды США независимо от исхода встречи парного разряда, которая пройдет позднее в воскресенье. Ранее в первом поединке Карен Хачанов обыграл Тейлора Фрица со счетом 3:6, 7:5, 6:1.

После двух туров российская команда лидирует в группе D, обыграв сборные Италии и США и не проиграв ни одного матча. Встречу против норвежцев российские теннисисты проведут 7 января. В заявку сборной России на турнир входят только Медведев и Хачанов, капитаном команды является бывшая первая ракетка мира Марат Сафин.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup принимают участие 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, выйдут в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч — двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

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