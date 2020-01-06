Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

Сегодня в поединке первого раунда турнира в китайском Шэньчжэне белоруска победила российскую теннисистку Маргариту Гаспарян, занимающую 104-е место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:0.

В 1/8 финала Арина Соболенко, которая в прошлом году выиграла этот турнир, встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (102-номер мирового рейтинга) и чешкой Кристиной Плишковой (67).