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6 января, источник: БЕЛТА

Арина Соболенко вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Шэньчжэне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая 11-е место в мировом рейтинге, успешно начала новый сезон, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Reuters

Сегодня в поединке первого раунда турнира в китайском Шэньчжэне белоруска победила российскую теннисистку Маргариту Гаспарян, занимающую 104-е место в рейтинге WTA, — 6:3, 6:0.

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В 1/8 финала Арина Соболенко, которая в прошлом году выиграла этот турнир, встретится с победительницей матча между румынкой Ириной Бегу (102-номер мирового рейтинга) и чешкой Кристиной Плишковой (67).

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович (62) в 1/16 финала встречается с представительницей Германии Анной-Леной Фридзам (145).

На старте соревнований парного разряда белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс встретится с белорусско-украинским дуэтом Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.

Состязания в Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.

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