Александра Саснович победно стартовала на теннисном турнире в Шэньчжэне
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно начала выступление на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно начала выступление на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом матче нового сезона белоруска, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, переиграла в двух сетах немку
В 1/8 финала соперницей Александры Саснович будет китаянка Ван Цян (30).
Сегодня действующая победительница этого турнира белоруска Арина Соболенко (11) одолела российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (104) — 6:3, 6:0. Во втором раунде Арина Соболенко встретится с чешкой Кристиной Плишковой (67).
На старте соревнований парного разряда
Состязания в Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.