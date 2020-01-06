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6 января, источник: БЕЛТА

Александра Саснович победно стартовала на теннисном турнире в Шэньчжэне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович победно начала выступление на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом матче нового сезона белоруска, занимающая 62-е место в рейтинге WTA, переиграла в двух сетах немку Анну-Лену Фридзам (145-й номер мирового рейтинга) — 6:2, 6:3.

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В 1/8 финала соперницей Александры Саснович будет китаянка Ван Цян (30).

Сегодня действующая победительница этого турнира белоруска Арина Соболенко (11) одолела российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (104) — 6:3, 6:0. Во втором раунде Арина Соболенко встретится с чешкой Кристиной Плишковой (67).

На старте соревнований парного разряда белорусско-бельгийский тандем Арина Соболенко / Элизе Мертенс играет с белорусско-украинским дуэтом Лидия Морозова / Катерина Бондаренко.

Состязания в Шэньчжэне, призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.

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