Соболенко и Бертенс вышли в ¼ финала парного разряда на турнире в Шэньчжэне

Во второй партии Соболенко и Мертенс уступали со счетом 2:5, затем переломили ход игры и выиграли 5 геймов подряд. сегодня Арина Соболенко также успешно стартовала в одиночном разряде, победив российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0). В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с чешкой Кристиной Плишковой.