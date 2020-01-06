Соболенко и Бертенс вышли в ¼ финала парного разряда на турнире в Шэньчжэне

Сегодня в матче первого круга белорусско-бельгийская пара обыграла белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.
Во второй партии Соболенко и Мертенс уступали со счетом 2:5, затем переломили ход игры и выиграли 5 геймов подряд. сегодня Арина Соболенко также успешно стартовала в одиночном разряде, победив российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0). В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с чешкой Кристиной Плишковой.
Успешно начала новый сезон еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович, обыгравшая в первом матче представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:3). Следующей соперницей белоруски будет китаянка Ван Цян.
Турнир в Шэньчжэне финиширует 11 января.