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6 января, источник: БЕЛТА

Соболенко и Бертенс вышли в ¼ финала парного разряда на турнире в Шэньчжэне

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс пробились в четвертьфинал парного разряда на турнире в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $650 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сегодня в матче первого круга белорусско-бельгийская пара обыграла белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.

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Во второй партии Соболенко и Мертенс уступали со счетом 2:5, затем переломили ход игры и выиграли 5 геймов подряд. сегодня Арина Соболенко также успешно стартовала в одиночном разряде, победив российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0). В 1/8 финала Арина Соболенко встретится с чешкой Кристиной Плишковой.

Успешно начала новый сезон еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович, обыгравшая в первом матче представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:3). Следующей соперницей белоруски будет китаянка Ван Цян.

Турнир в Шэньчжэне финиширует 11 января.

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