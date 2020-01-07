Сборная России вышла в четвертьфинал ATP Cup
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Ассоциации
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Сборная России пробилась в четвертьфинал Кубка Ассоциации
Российские теннисисты в рамках группы D, игры которой проходят в Перте, обыграли в заключительном матче группового этапа команду Норвегии. В первом матче Карен Хачанов разгромил Виктора Дурасовича со счетом 6:2, 6:1. Победу сборной России принес Даниил Медведев, которой оказался сильнее Каспера Рууда — 6:3, 7:6 (8:6).
Счет в противостоянии стал 2−0 в пользу россиян, на текущий момент проходит парная встреча. Сборная России одержала три победы и вышла в