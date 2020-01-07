Шарапова проиграла 53-й ракетке мира Брэйди на турнире в Брисбене
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая
На старте соревнований она проиграла представительнице США Дженнифер Брэйди (Q) со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 14 минут.
Шарапова, занимающая 147-ю строчку в рейтинге WTA, 8 раз подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 1 из 2
За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с австралийкой Эшли Барти, посеянной под первым номером. Действующей чемпионкой турнира в Брисбене является чешка Каролина Плишкова.