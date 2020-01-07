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17:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас поранил отца, в ярости разбив ракетку. За это на него накричала мать

Греческий теннисист Стефанос Циципас после проигрыша первого сета в матче с австралийцем Ником Кирьосом на ATP Cup не смог сдержать эмоции и стал разбивать ракетку у своего кресла.

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Источник: РИА "Новости"

Один из осколков угодил в руку его отцу Апостолосу, вызвав кровотечение, сообщает FOX Sports Australia. Отец и тренер Циципаса был вынужден покинуть корт, чтобы получить медицинскую помощь.

Увидев случившееся, на корт вышла мать Стефаноса Юлия Сальникова и накричала на него.

Во второй партии Циципас опять не справился с нервами и был оштрафован на одно очко за неспортивное поведение. В итоге Стефанос проиграл Кирьосу со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:3), 6:7 (5:7).

Сборная Австралии вышла в четвертьфинал ATP Cup, команда Греции дорочно лишилась шансов на выход из группы.

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