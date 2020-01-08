Мария Шарапова получила уайлд-кард на Australian Open

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Таким образом, 32-летней россиянке, которая на данный момент занимает в рейтинге 147-е место, не придётся играть в квалификации. Мария является чемпионкой Australian Open 2008 года.

Ранее Шарапова получила приглашение от организаторов турнира в Брисбене, но в первом же раунде уступила одной из победительниц квалификации, американке Дженнифер Брэйди, со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).