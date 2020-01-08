Дияс выиграла седьмой матч подряд в 2020 году и вышла в ¼ финала турнира WTA в Китае

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Во втором круге казахстанская теннисистка обыграла россиянку Анну Блинкову, которая на старте турнира выбила первую ракетку турнира Белинду Бенчич из Швейцарии.

Первый сет Дияс выиграла со счетом 6:1, а вот второй прошел в упорной борьбе, где казахстанка уступила на тай-брейке — 9:11. Причем эта партия стала для Дияс первой проигранной в 2020 году. Третий, решающий, сет Дияс смогла выиграть со счетом 6:4. Матч продолжался два часа и 47 минут.

26-летняя Дияс является 75-й ракеткой мира, а 21-летняя Блинкова занимает 58-е место в рейтинге WTA. Счет личных встреч между теннисистками стал 3−1 в пользу казахстанки.

Следующей соперницей Дияс станет испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, которая является 35-й ракеткой мира, а на данном турнире является шестым номером.

Стоит отметить, что Дияс еще не проигрывала в 2020 году, выиграв семь матчей подряд. 5 января казахстанка стала победительницей турнира серии ITF в Гонконге с призовым фондом 25 тысяч долларов. Для Дияс этот титул стал десятым в карьере. Причем девять из них она выиграла в турнирах серии ITF и лишь один — в серии WTA International (в Токио в 2017 году).