Теннисистка Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Матч продолжался 1 час 24 минуты и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 7:6 (9:7), 6:1. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 34-летняя Пэн Шуай — 68-е. В четвертьфинале российская теннисистка сыграет с победительницей матча Ван Цян (Китай, 4) — Александра Саснович (Белоруссия).