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14:57 (мск), источник: БЕЛТА

Саснович проиграла в 1/8 финала на теннисном турнире в Шэньчжэне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович (69-й номер мирового рейтинга) завершила выступление на турнире в китайском Шэньчжэне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AFP 2019

Сегодня во втором круге белоруска встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и уступила в напряженном в трехсетовом поединке — 4:6, 6:0, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 13 минут. Следующей соперницей китаянки будет россиянка Екатерина Александрова (34). В стартовом матче Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам (141) — 6:2, 6:3.

В четвертьфинале парного разряда белоруска Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс будут играть с румыно-японским дуэтом Моника Никулеску / Мисаки Дои.

Соревнования в Шэньчжэне, общий призовой фонд которых составляет $650 тыс., завершатся 11 января.

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