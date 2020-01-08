Саснович проиграла в 1/8 финала на теннисном турнире в Шэньчжэне

Сегодня во втором круге белоруска встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и уступила в напряженном в трехсетовом поединке — 4:6, 6:0, 6:7 (5:7). Матч продолжался 2 часа 13 минут. Следующей соперницей китаянки будет россиянка Екатерина Александрова (34). В стартовом матче Александра Саснович обыграла немку Анну-Лену Фридзам (141) — 6:2, 6:3.