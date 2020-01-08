Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.
Рублев, получивший второй номер посева на турнире, в матче второго круга нанес поражение Михаилу Кукушкину из Казахстана со счетом 6:4, 6:2. На корте теннисисты провели 1 час 10 минут.
Следующий соперник россиянина определится в матче