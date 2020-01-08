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18:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Дохе

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев стал четвертьфиналистом теннисного турнира в Дохе, призовой фонд которого превышает 1,3 миллиона долларов.

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Источник: РИА "Новости"

Рублев, получивший второй номер посева на турнире, в матче второго круга нанес поражение Михаилу Кукушкину из Казахстана со счетом 6:4, 6:2. На корте теннисисты провели 1 час 10 минут.

Следующий соперник россиянина определится в матче Пьер-Юг Эрбер (Франция) — Ласло Дьере (Сербия, 5-й номер посева).

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