Свитолина и Ястремская вернутся в состав сборной Украины после скандала с федерацией
Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией.
Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией.
Встреча пройдёт с 5 по 8 февраля — команды сыграют в Первой группе
Сборная Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.
Стоит отметить присутствие в составе Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. В прошлом году они не смогли помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.
Сами теннисистки и тренер сборной Михаил Филима причиной данного решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звёздных спортсменок.
«Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым», — сообщалось в официальном заявлении ФТУ.