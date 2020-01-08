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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Свитолина и Ястремская вернутся в состав сборной Украины после скандала с федерацией

Федерация тенниса Украины объявила состав женской сборной на матч Кубка федерации с Эстонией.

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Источник: Reuters

Встреча пройдёт с 5 по 8 февраля — команды сыграют в Первой группе Евро-Африканской зоны.

Сборная Украины: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Катерина Козлова, Катарина Завацкая, Леся Цуренко.

Стоит отметить присутствие в составе Элины Свитолиной и Даяны Ястремской. В прошлом году они не смогли помочь сборной в матче с командой Польши, что спровоцировало скандал.
Сами теннисистки и тренер сборной Михаил Филима причиной данного решения назвали травму, однако в самой Федерации тенниса Украины заявили о чрезмерных финансовых аппетитах звёздных спортсменок.

«Причиной являются новые финансовые условия, которые были выдвинуты агентом обеих теннисисток Стефаном Гуровым», — сообщалось в официальном заявлении ФТУ.

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