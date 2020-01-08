Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
11
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия Флайерз
Вашингтон Кэпиталз
12
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
8.01
Динамо Р
Северсталь
Б
23
Хоккей. КХЛ
8.01
Нефтехимик
Барыс
15
Хоккей. КХЛ
8.01
ХК Динамо
ЦСКА
14
Хоккей. КХЛ
8.01
Спартак
Йокерит
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
8.01
Салават Юлаев
Локомотив
ОТ
12
Все события
Фоторепортажи
10Устюгов завоевал серебро в спринте «Тур де Ски»
10Сборная России вышла в финал МЧМ
8 января, источник: БЕЛТА

Соболенко и Мертенс не смогли выйти в полуфинал парного разряда на турнире в Шэньчжэне

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко и бельгийка Элизе Мертенс не смогли пробиться в полуфинал парного разряда турнира в китайском Шэньчжэне с призовым фондом $650 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня в ¼ финала белорусско-бельгийская пара проиграла румыно-японскому тандему Моника Никулеску / Мисаки Дои — 5:7, 4:6.

В стартовом матче Соболенко и Мертенс обыграли белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.

Соболенко и Мертенс вышли в ¼ финала парного разряда на турнире в ШэньчжэнеВ матче первого круга белорусско-бельгийская пара обыграла белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.

В одиночном разряде Арина Соболенко сначала переиграла российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0), а затем в 1/8 финала уступила чешке Кристине Плишковой (4:6, 4:6).

Арина Соболенко проиграла Кристине Плишковой в 1/8 финала турнира в ШэньчжэнеВ поединке второго раунда белоруска встречалась с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой (66) и за полтора часа уступила в двух сетах — 4:6, 4:6.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович в первом поединке победила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:3), а потом проиграла китаянке Ван Цян (4:6, 6:0, 6:7).

Александра Саснович проиграла китаянке Ван Цян в 1/8 финала турнира в ШэньчжэнеВо втором круге белоруска встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и уступила в напряженном в трехсетовом поединке — 4:6, 6:0, 6:7 (5:7).

Турнир в Шэньчжэне финиширует 11 января.

 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Вера Брежнева поделилась уникальным семейным фото
Сборная России вернулась в Германию. Год назад здесь была феерия
Неймар не включил Роналду в топ-5 игроков мира
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
ЦСКА седьмой раз подряд обыграл в гостях московское «Динамо»
Sky Sports: Абрамович является поклонником игры Чалова
Бывший футболист АПЛ уклонился от пули во время нападения
Фернанду не вернется в «Спартак»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь