Соболенко и Мертенс не смогли выйти в полуфинал парного разряда на турнире в Шэньчжэне

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Сегодня в ¼ финала белорусско-бельгийская пара проиграла румыно-японскому тандему Моника Никулеску / Мисаки Дои — 5:7, 4:6.

В стартовом матче Соболенко и Мертенс обыграли белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.

Соболенко и Мертенс вышли в ¼ финала парного разряда на турнире в ШэньчжэнеВ матче первого круга белорусско-бельгийская пара обыграла белоруску Лидию Морозову и украинку Катерину Бондаренко — 6:3, 7:5.

В одиночном разряде Арина Соболенко сначала переиграла российскую теннисистку Маргариту Гаспарян (6:3, 6:0), а затем в 1/8 финала уступила чешке Кристине Плишковой (4:6, 4:6).

Арина Соболенко проиграла Кристине Плишковой в 1/8 финала турнира в ШэньчжэнеВ поединке второго раунда белоруска встречалась с чешской теннисисткой Кристиной Плишковой (66) и за полтора часа уступила в двух сетах — 4:6, 4:6.

Еще одна белорусская теннисистка Александра Саснович в первом поединке победила представительницу Германии Анну-Лену Фридзам (6:2, 6:3), а потом проиграла китаянке Ван Цян (4:6, 6:0, 6:7).

Александра Саснович проиграла китаянке Ван Цян в 1/8 финала турнира в ШэньчжэнеВо втором круге белоруска встречалась с китайской теннисисткой Ван Цян (28) и уступила в напряженном в трехсетовом поединке — 4:6, 6:0, 6:7 (5:7).