20-летняя теннисистка из Казахстана обыграла 17-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Китае

Источник: AP 2019

В четвертьфинале Рыбакина встречалась с первой ракеткой Бельгии Элизе Мертенс и обыграла ее в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

Рыбакина на данный момент занимает 36-е место в рейтинге WTA, а 24-летняя Мертенс является 17-й ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не играли.

За выход в финал турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой (66-я ракетка мира) из Чехии и Катериной Бондаренко (701-я) из Украины.

Напомним, что уже в понедельник, 13 января, после обновления рейтинга WTA Рыбакина обойдет Юлию Путинцеву и станет первой ракеткой Казахстана.