20-летняя теннисистка из Казахстана обыграла 17-ю ракетку мира и вышла в полуфинал турнира WTA в Китае

В четвертьфинале Рыбакина встречалась с первой ракеткой Бельгии Элизе Мертенс и обыграла ее в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
Рыбакина на данный момент занимает 36-е место в рейтинге WTA, а 24-летняя Мертенс является 17-й ракеткой мира. Ранее теннисистки между собой не играли.
За выход в финал турнира Рыбакина сыграет с победительницей матча между Кристиной Плишковой (66-я ракетка мира) из Чехии и Катериной Бондаренко (701-я) из Украины.
Напомним, что уже в понедельник, 13 января, после обновления рейтинга WTA Рыбакина обойдет Юлию Путинцеву и станет первой ракеткой Казахстана.
Также в полуфинал данного турнира могла выйти еще одна казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая в ¼ финала проиграла шестой сеяной Гарбинье Мугурусе из Испании.