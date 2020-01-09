Определилась соперница новой первой ракетки Казахстана в полуфинале турнира WTA в Китае

Так, за выход в финал турнира новая первая ракетка Казахстана сыграет с Кристиной Плишковой (66-я ракетка мира) из Чехии, которая в четвертьфинале обыграла Катерину Бондаренко (701-я) из Украины со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, в четвертьфинале Рыбакина встречалась с первой ракеткой Бельгии Элизе Мертенс и обыграла ее в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

В рейтинге WTA представительница Казахстана занимает 36-е место, а уже в понедельник, 13 января, после обновления она обойдет Юлию Путинцеву и станет первой ракеткой Казахстана.