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15:36 (мск), источник: Vesti.kz

Определилась соперница новой первой ракетки Казахстана в полуфинале турнира WTA в Китае

20-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина узнала соперницу по полуфиналу турнира WTA в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которого равен 750 тысячам долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Так, за выход в финал турнира новая первая ракетка Казахстана сыграет с Кристиной Плишковой (66-я ракетка мира) из Чехии, которая в четвертьфинале обыграла Катерину Бондаренко (701-я) из Украины со счетом 6:4, 6:4.

Напомним, в четвертьфинале Рыбакина встречалась с первой ракеткой Бельгии Элизе Мертенс и обыграла ее в трех сетах со счетом 6:4, 4:6, 6:2.

В рейтинге WTA представительница Казахстана занимает 36-е место, а уже в понедельник, 13 января, после обновления она обойдет Юлию Путинцеву и станет первой ракеткой Казахстана.

Также в полуфинал данного турнира могла выйти еще одна казахстанская теннисистка Зарина Дияс, которая в ¼ финала проиграла шестой сеяной Гарбинье Мугурусе из Испании.

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