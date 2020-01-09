Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Ак Барс
Торпедо
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
43
Хоккей. НХЛ
10.01
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.01
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.01
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.01
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.01
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
12
Все события
Фоторепортажи
9Большунов впервые в карьере выиграл «Тур де Ски»
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
16:54 (мск), источник: ТАСС

Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup

ТАСС, 9 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл аргентинца Диего Шварцмана во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Благодаря этой победе сборная России вышла в полуфинал соревнований в Австралии.

Наверх
Источник: AP 2019

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. По ходу матча Медведев был наказан штрафным очком за то, что дважды ударил ракеткой по судейской вышке.

Читайте также
Сборная России вышла в четвертьфинал ATP Cup

В рейтинге АТР Медведев занимает пятую строчку, 27-летний Шварцман — 13-ю.

Ранее Карен Хачанов обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

В другом четвертьфинале сборная Австралии обыграла команду Великобритании со счетом 2−1. Четвертьфинальные матчи Сербия — Канада, Бельгия — Испания пройдут в пятницу. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч — двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Вся красота женского тенниса на WTA Finals
Читайте также
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии
За Овечкина переживал сын, но он стал худшим по «плюс-минус»
«Зенит» огласил сборную клуба по итогам десятилетия
Фергюсон показал подготовку к бою с Нурмагомедовым
Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)
Англия: Клопп мчится к чемпионству, Гвардьола — к Кубку лиги
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь