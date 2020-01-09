Сборная России вышла в полуфинал ATP Cup

Источник: AP 2019

23-летний россиянин одержал победу со счетом 6:4, 4:6, 6:3. По ходу матча Медведев был наказан штрафным очком за то, что дважды ударил ракеткой по судейской вышке.

Читайте также Сборная России вышла в четвертьфинал ATP Cup

В рейтинге АТР Медведев занимает пятую строчку, 27-летний Шварцман — 13-ю.

Ранее Карен Хачанов обыграл аргентинца Гвидо Пелью со счетом 6:2, 7:6 (7:4).

В другом четвертьфинале сборная Австралии обыграла команду Великобритании со счетом 2−1. Четвертьфинальные матчи Сербия — Канада, Бельгия — Испания пройдут в пятницу. В полуфинале россияне сыграют с победителем матча между сербами и канадцами.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч — двух одиночных и одной парной. Турнир завершится 12 января.