Россия уже в полуфинале крутейшего теннисного турнира. Хачанов и Медведев разгромили Аргентину

2020-й год в теннисе начался с крутого командного мужского турнира ATP Cup. 24 сборные разбились на 6 групп, а каждый матч состоял из трех игр — двух одиночных и парной, которые играли в один день. Новое соревнование пока выглядит куда динамичнее и веселее традиционного Кубка Дэвиса.

Сборная России легко выиграла свой квартет. Нашу страну представляют две молодые звезды — Карен Хачанов и Даниил Медведев. Парни выступают вместе и в дуэте. Лишь в одной из игр они дали право Теймуразу Габашвили и Константину Кравчуку провести парный матч. Во второй раз дублеры вышли в четвертьфинале против Аргентины. Хачанов и Медведев выиграли обе личных встречи, превратив парный матч в формальность.

Карен играл с 29-летним Гидо Пельей, который идет 25-м в рейтинге ATP. В первом сете Хачанов соперника уничтожил — был быстрее, делал больше эйсов и допускал меньше ошибок. 6:2.

Во второй партии итальянец проснулся. Стал чаще успевать за мощными ударами Карена и рисковать. Пару раз у него проходили шикарные укороченные.

Все решилось на тай-брейке, где вроде бы сначала повел Пелья, но Хачанов вовремя перехватил инициативу и забрал решающий гейм — 7:4.

Всего за матч Карен семь раз подал навылет, совершил одну двойную ошибку и сделал три брейка. У аргентинца три эйса, 4 двойные и один брейк.

Даниилу было тяжелее. Против него играла 14-я ракетка мира Диего Шварцман. Разница в росте между парнями куда серьезнее, чем в рейтинге. Россиянин выше аргентинца на 30 сантиметров. И это иногда бросалось в глаза.

В середине первой партии Медведев сделал брейк. Капитан нашей команды на этом турнире Марат Сафин достижение оценил. Теперь экс-первая ракетка мира может давать советы Дане не только в эфире Первого канала, но и непосредственно на корте.

Первый сет завершился со счетом 6:4 в пользу россиянина. Диего сражался как лев, но против такого шикарного удара по линии в последнем розыгрыше партии были бы бессильны даже Рафаэль Надаль с Роджером Федерером.

Во второй партии решающим оказался седьмой гейм, который Даниил отдал сопернику сам, допустив несколько ошибок в простых ситуациях. Диего сделал брейк. Остальные девять геймов брал тот, кто подавал. 6:4, но уже в пользу аргентинца.

Это был единственный сет, который удалось зацепить Аргентине в матче с Россией. Третья партия осталась за Медведевым, который сумел забрать подачу соперника в восьмом гейме при счете 4:3 в свою пользу. Шварцману ответить не удалось. 6:3 и наши досрочно оказались в полуфинале.

Эта победа позволит Даниилу обойти австрийца Доминика Тима и вернуться на четвертое место в рейтинге ATP.

В парном матче, который не решал ничего, Габашвили с Кравчуком в двух сетах разобрались с дуэтом Максимо Гонсалес/Андрес Мольтени — 7:6 (7:5), 6:4. Итог матча — 3:0 и 6:1 по сетам.

Соперник россиян по полуфиналу определится 10 января. Им станет победитель матча Канада — Сербия. Европейская команда, за которую на этом турнире выступает вторая ракетка мира Новак Джокович — явный фаворит четвертьфинала.