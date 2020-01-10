Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup
ТАСС, 10 января. Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации
ТАСС, 10 января. Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации
32-летний серб одержал победу со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Ранее Душан Лайович обыграл Феликса
На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2−1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Карен Хачанов уступил во втором матче Джоковичу, а вот в паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.
ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в
Турнир завершится 12 января.