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10:20 (мск), источник: ТАСС

Сборная России сыграет с командой Сербии в полуфинале ATP Cup

ТАСС, 10 января. Серб Новак Джокович обыграл канадца Дениса Шаповалова во втором поединке четвертьфинального матча командного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup). Благодаря этому сборная Сербии вышла в полуфинал соревнований в Австралии, где встретится с командой России.

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Источник: РИА "Новости"

32-летний серб одержал победу со счетом 4:6, 6:1, 7:6 (7:4). Ранее Душан Лайович обыграл Феликса Оже-Альяссима (6:4, 6:2). Сборная России взяла верх над командой Аргентины со счетом 3−0. Также в полуфинал уже вышла сборная Австралии, которая на этой стадии встретится с победителем матча между испанскими и бельгийским теннисистами.

Встреча между командами России и Сербии пройдет 11 января.

На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2−1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Карен Хачанов уступил во втором матче Джоковичу, а вот в паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч — двух одиночных и одной парной.

Турнир завершится 12 января.

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