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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Серена Уильямс шагнула в полуфинал турнира в Окленде

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в полуфинал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.

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Источник: Reuters

Уильямс, посеянная на турнире под первым номером, в четвертьфинальном поединке победила немку Лауру Зигемунд со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 28 минут.

Следующая соперница американской теннисистки определится по итогам противостояния Аманда Анисимова (США, третья сеяная) — Эжени Бушар (Канада).

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