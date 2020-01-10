Серена Уильямс шагнула в полуфинал турнира в Окленде

Серена Уильямс шагнула в полуфинал турнира в Окленде

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в полуфинал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.