Серена Уильямс шагнула в полуфинал турнира в Окленде
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в полуфинал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Американка Серена Уильямс оформила выход в полуфинал теннисного турнира в Окленде (Новая Зеландия), призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Уильямс, посеянная на турнире под первым номером, в четвертьфинальном поединке победила немку Лауру Зигемунд со счетом 6:4, 6:3. Встреча длилась 1 час 28 минут.
Следующая соперница американской теннисистки определится по итогам противостояния Аманда Анисимова (США, третья сеяная) — Эжени Бушар (Канада).