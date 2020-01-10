Теннисистка Александрова вышла в финал турнира в Китае

Матч продолжался 1 час 18 минут и завершился победой россиянки, которая посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 6:4, 6:3, испанка была посеяна на турнире под шестым номером. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 26-летняя Мугуруса — 35-е.

В финале, который пройдет в субботу, российская теннисистка сыграет с победительницей матча между Еленой Рыбакиной (седьмой номер посева) из Казахстана и Кристиной Плишковой из Чехии.