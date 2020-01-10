«В половине стран я был бы первой ракеткой». Рублев раскритиковал формат АТР Cup
Российский теннисист Андрей Рублев раскритиковал формат нового командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии.
Российский теннисист Андрей Рублев раскритиковал формат нового командного турнира АТР Cup, который проходит в Австралии.
Спортсмен остался недоволен тем, что в соревнованиях могут участвовать только два игрока страны с лучшим рейтингом.
— Думаю, им нужно
В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно входил бы в топ-2. Но в итоге я не могу играть, потому что не попадаю в число ведущих игроков. Не думаю, что это только мое мнение.