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13:01 (мск), источник: Vesti.kz

20-летняя теннисистка из Казахстана вышла в финал турнира в Китае и может выиграть второй титул WTA в карьере

20-летняя казахстанская теннисистка Елена Рыбакина вышла в финал турнира WTA в китайском Шэньчжэне, призовой фонд которого равен 750 тысячам долларов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2020

В полуфинале соперницей новой первой ракетки Казахстана, которая посеяна под седьмым номером на турнире, была чешская теннисистка Кристина Плишкова. Встреча, продолжавшаяся час и 13 минут, завершилась со счетом 6:2, 7:5. Видеообзор этого матча можно посмотреть здесь.

Рыбакина на данный момент является 36-й ракеткой мира, а 27-летняя Плишкова занимает 66-е место в рейтинге WTA. Ранее теннисистки между собой не играли.

В финале турнира Рыбакина сыграет с 25-летней российской теннисисткой Екатериной Александровой, посеянной под пятым номером, и занимающей 34-е место в рейтинге WTA. В полуфинальной встрече россиянка взяла верх над испанкой Гарбинье Мугурусой (шестой номер посева) со счетом 6:4, 6:3, которая ранее выбила из турнира казахстанку Зарину Дияс.

Стоит отметить, что в свои 20 лет Рыбакиной уже удалось выиграть один турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), а Александрова еще не побеждала на турнирах WTA в одиночном разряде.

Напомним, уже в понедельник, 13 января, после обновления рейтинга WTA Рыбакина обойдет Юлию Путинцеву и станет первой ракеткой Казахстана.

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