Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Франции
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Франции
Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Андрей 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит сегодня же с сербом Миомиром Кецмановичем.
В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто