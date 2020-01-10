Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе

Источник: РИА "Новости"

Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.



Андрей 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

Эта встреча была прервана накануне при счёте 1:1 в первом сете из-за дождя.

За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит сегодня же с сербом Миомиром Кецмановичем.