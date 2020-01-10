Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера

Тунберг присоединилась к акции под тегом #rogerwakeupnow («Роджер, очнись прямо сейчас»), цель которой — заставить Федерера отказаться от сотрудничества с организацией, наносящей вред окружающей среде. В социальных сетях появились сотни записей, авторы которых выступают против Credit Suisse и обращаются лично к теннисисту с вопросом: «Ты действительно поддерживаешь это?».

Школьница Грета Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на плечи молодежи их решение. После своего эмоционального выступления активистка быстро стала героиней интернет-мемов.