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17:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Грета Тунберг выступила против Роджера Федерера

Экоактивистка Грета Тунберг репостнула в своем Twitter запись с критикой швейцарского теннисиста Роджера Федерера, подписавшего контракт с банком Credit Suisse, инвестирующим в добычу полезных ископаемых.

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Источник: РИА "Новости"

Тунберг присоединилась к акции под тегом #rogerwakeupnow («Роджер, очнись прямо сейчас»), цель которой — заставить Федерера отказаться от сотрудничества с организацией, наносящей вред окружающей среде. В социальных сетях появились сотни записей, авторы которых выступают против Credit Suisse и обращаются лично к теннисисту с вопросом: «Ты действительно поддерживаешь это?».

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Credit Suisse вкладывает деньги в компании, которые ищут новые месторождения ископаемого топлива. С 2016 года банк инвестировал порядка 57 миллиардов долларов.

Федерер — один из самых титулованных теннисистов мира. На его счету 20 выигранных турниров серии «Большого шлема», что является рекордом в одиночном разряде среди мужчин.

Школьница Грета Тунберг стала одним из лидеров мирового экологического движения. В сентябре 2019 года шведка выступила на саммите по климату в ООН. В своей речи она обвинила политиков в том, что они лишили ее поколение детства, так как передали им все накопившиеся у человечества проблемы, связанные с изменениями климата, и переложили на плечи молодежи их решение. После своего эмоционального выступления активистка быстро стала героиней интернет-мемов.

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