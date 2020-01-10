Российский теннисист Рублев вышел в финал турнира в Дохе

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:1 в пользу 22-летнего российского теннисиста, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев занимает в рейтинге ATP 23-е место, Кецманович — 62-е. В финале россиянин встретится с победителем матча между швейцарцем Станисласом Вавринкой и французом Корентеном Муте, который пройдет позднее в пятницу. Финальная встреча пройдет в субботу.