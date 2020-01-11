Российские теннисисты не смогли выйти в финал ATP Cup

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Во второй игре полуфинального противостояния россиянин Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 7:5, 4:6. В первой игре Карен Хачанов также проиграл Душану Лайовичу — 5:7, 6:7 (1:7). Счет в противостоянии до двух побед стал 2−0 в пользу сербских теннисистов. Таким образом, сборная Сербии стала первым финалистом ATP Cup.

На состоявшемся в ноябре 2019 года Кубке Дэвиса российские теннисисты победили сербов в четвертьфинале турнира со счетом 2−1. Первую встречу Андрей Рублев тогда выиграл у Филипа Крайиновича, Хачанов уступил во втором матче Джоковичу. В паре Хачанов и Рублев взяли верх над Виктором Троицки и Джоковичем.

ATP Cup проводится впервые, призовой фонд турнира составляет $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп.

Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состоят из трех встреч — двух одиночных и одной парной.