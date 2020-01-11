Российская теннисистка Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA

Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался 1 час 14 минут и завершился победой россиянки, которая была посеяна на турнире под пятым номером, со счетом 6:2, 6:4. Рыбакина была посеяна под седьмым номером. 25-летняя Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, 20-летняя Рыбакина — 36-е.

Александрова впервые в карьере выиграла турнир WTA в одиночном разряде. Для нее этот финал турнира WTA стал вторым, в октябре 2018 года спортсменка в решающем матче в австрийском Линце уступила итальянке Камиле Джорджи (3:6, 1:6).

Также Александрова является победительницей семи турниров Международной федерации тенниса (ITF), один раз спортсменка выиграла турнир WTA в парном разряде (вместе с Верой Звонаревой). Лучшим результатом спортсменки на турнирах серии Большого шлема является выход в третий раунд Открытого чемпионата Франции в 2019 году.