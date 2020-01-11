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20:32 (мск), источник: Sport24

Теннисиста Рублева не пустили на ATP Cup. Он разозлился и вынес всех в Катаре

Есть первый титул в сезоне!

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Источник: AP 2020

В то время как Даниил Медведев и Карен Хачанов выводили нашу сборную в полуфинал ATP Cup, третья ракетка России Андрей Рублев играл на турнире в Дохе. Россиянин был вторым сеяным и без проблем добрался до финала, где его соперником неожиданно стал 81-я ракетка мира Корентен Муте. Букмекеры в победе Рублева не сомневались, оценивая его успех коэффициентом 1,3.

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Не прошло и девяти минут, как Андрей уже вел 3:0. Россиянин был во всем лучше соперника: играл более уверенно, быстрее двигался, точнее бил и особо не рисковал. Тогда как Муте, который впервые в карьере вышел в финал турнира ATP, нервничал и слишком часто ошибался. Четвертый гейм Корентен спас с двух брейк-пойнтов, шестой взял под ноль. Но Рублев спокойно довел сет до победы — 6:2.

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Начало второй партии практически полностью повторило дебют первой: быстрые 3:0 от Андрея, куча ошибок от француза, 3:1, 4:2. Но затем Рублев подарил Корентену брейк, при счете 30:40 пробив смэшем в сетку. У Андрея начали срываться удары, а Муте, казалось, наконец-то нащупал свою игру — 4:4. Но на тай-брейке Рублев показал хай-класс — 7:3.

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Рублев выигрывает свой первый же турнир в сезоне. И это может дать ему мощный заряд уверенности перед Australian Open, который стартует уже через полторы недели. Год назад на австралийском мэйджоре Андрей не прошел даже во второй круг, а его лучшим результатом в Австралии пока является 1/16 финала. Но в этом сезоне Рублев точно поборется минимум за повторение личного рекорда.

Доха (Катар). Мужчины. Финал.

Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублев (Россия) — 2:6, 6:7 (3:7).

Владимир Афанасьев

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