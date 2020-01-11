Впервые за 15 лет трое россиян попадут в топ-20 рейтинга ATP
ТАСС, 11 января. Трое представителей России войдут в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации
ТАСС, 11 января. Трое представителей России войдут в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации
Андрей Рублев, одержавший в субботу победу на турнире ATP в Дохе, в обновленном рейтинге переместится с 23-го на 18-е место, Карен Хачанов — с 17-й на 16-ю строчку. Даниил Медведев также поднимется на одну позицию и вернется на четвертое место рейтинга.
В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко — 15-м, Михаил Южный — 19-м.