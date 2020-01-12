Теннисисты сборной Сербии выиграли ATP Cup в Австралии
ТАСС, 12 января. Сборная Сербии обыграла команду Испании в финале командного турнира Ассоциации
ТАСС, 12 января. Сборная Сербии обыграла команду Испании в финале командного турнира Ассоциации
Решающее очко сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, выигравшие во встрече парного разряда у Пабло
В первой встрече финала испанец Роберто
Сборная России завершила участие в ATP Cup на стадии полуфинала, уступив сербским теннисистам (0−3). За российскую команду в Австралии выступали Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Российские теннисисты заняли первое место в группе D, одержав победы над командами Италии (3−0), США (2−1) и Норвегии (3−0). В четвертьфинале сборная России оказалась сильнее аргентинской команды (3−0).
ATP Cup проводился впервые, призовой фонд турнира составлял $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в