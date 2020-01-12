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17:50 (мск), источник: ТАСС

Теннисисты сборной Сербии выиграли ATP Cup в Австралии

ТАСС, 12 января. Сборная Сербии обыграла команду Испании в финале командного турнира Ассоциации теннисистов-профессиналов ATP Cup со счетом 2−1. Соревнования проходили в Австралии.

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Источник: РИА "Новости"

Решающее очко сербам принесли Новак Джокович и Виктор Троицки, выигравшие во встрече парного разряда у Пабло Карреньо-Бусты и Фелисиано Лопеса со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался 1 час 16 минут.

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В первой встрече финала испанец Роберто Баутиста-Агут (10-е место в рейтинге ATP) обыграл серба Душана Лайовича (34) со счетом 7:5, 6:1. Затем вторая ракетка мира Джокович выиграл у лидера рейтинга Рафаэля Надала со счетом 6:2, 7:6 (7:4). Сборная Сербии стала первым победителем ATP Cup.

Сборная России завершила участие в ATP Cup на стадии полуфинала, уступив сербским теннисистам (0−3). За российскую команду в Австралии выступали Даниил Медведев, Карен Хачанов, Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Российские теннисисты заняли первое место в группе D, одержав победы над командами Италии (3−0), США (2−1) и Норвегии (3−0). В четвертьфинале сборная России оказалась сильнее аргентинской команды (3−0).

ATP Cup проводился впервые, призовой фонд турнира составлял $15 млн. В ATP Cup стартовали 24 национальные команды, разделенные на шесть групп. Победители квартетов и две лучшие сборные, занявшие вторые места, вышли в плей-офф. Матчи между командами состояли из трех встреч — двух одиночных и одной парной.

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