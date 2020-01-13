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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Павлюченкова в матче первого круга обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.

Следующей соперницей Павлюченковой будет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.

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