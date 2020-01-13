Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Аделаиде
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй раунд турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
Павлюченкова в матче первого круга обыграла эстонку Анетт Контавейт со счетом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 27 минут.
Следующей соперницей Павлюченковой будет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти.