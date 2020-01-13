Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Аделаиде

Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Аделаиде

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.