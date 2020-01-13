Касаткина проиграла в первом раунде теннисного турнира в Аделаиде
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россиянка Дарья Касаткина не смогла выйти во второй раунд теннисного турнира в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
Касаткина, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, в матче первого круга уступила четвертой ракетке турнира швейцарке Белинде Бенчич со счетом 4:6, 4:6. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.
Бенчич в следующем круге сыграет с победительницей противостояния между немкой Юлией Гергес и австралийкой Присциллой Хон (wild card).