Кудерметова вышла во второй раунд турнира в Хобарте, обыграв Стосур
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.
Пятая ракетка турнира Кудерметова в матче первого круга обыграла австралийку Саманту Стосур (wild card) со счетом 6:2, 6:2. Теннисистки провели на корте чуть более часа.
Следующей соперницей Кудерметовой будет победительница встречи между американкой Кэтрин Беллис и чешкой Марией Боузковой.