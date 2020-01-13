Кудерметова вышла во второй раунд турнира в Хобарте, обыграв Стосур

Кудерметова вышла во второй раунд турнира в Хобарте, обыграв Стосур

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира в австралийском Хобарте, призовой фонд которого превышает 250 тысяч долларов.