Белорусские теннисистки потеряли позиции в мировом рейтинге

Неделю назад Арина Соболенко занимала 11-е место, но после неудачного выступления на турнире в китайском Шэньчжэне, где не сумела защитить чемпионский титул, переместилась на 12-ю строку, имея 2940 очков. На этой неделе лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка сыграет на турнире в австралийской Аделаиде, где в 1/16 финала ее соперницей будет представительница китайского Тайбэя Се Шувэй (36-й номер мирового рейтинга).