Белорусские теннисистки потеряли позиции в мировом рейтинге
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко опустилась на одну позицию в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
Неделю назад Арина Соболенко занимала 11-е место, но после неудачного выступления на турнире в китайском Шэньчжэне, где не сумела защитить чемпионский титул, переместилась на 12-ю строку, имея 2940 очков. На этой неделе лучшая на сегодняшний день белорусская теннисистка сыграет на турнире в австралийской Аделаиде, где в 1/16 финала ее соперницей будет представительница китайского Тайбэя Се Шувэй (36-й номер мирового рейтинга).
Топ-10 сегодняшнего рейтинга WTA:
1. Эшли Барти (Австралия) — 7547 очков,
2. Каролина Плишкова (Чехия) — 5940,
3. Наоми Осака (Япония) — 5496,
4. Симона Халеп (Румыния) — 5461,
5. Элина Свитолина (Украина) — 5075,
6. Бьянка Андрееску (Канада) — 4935,
7. Белинда Бенчич (Швейцария) — 4605,
8. Петра Квитова (Чехия) — 4436,
9. Серена Уильямс (США) — 4215,
10. Кики Бертенс (Нидерланды) — 4165.