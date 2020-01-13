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16:46 (мск), источник: ТАСС

Впервые за 15 лет трое российских теннисистов вошли в двадцатку лучших в рейтинге ATP

ТАСС, 13 января. Трое представителей России вошли в список первых 20 игроков рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленная версия рейтинга опубликована в понедельник.

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Источник: Reuters

Даниил Медведев и Карен Хачанов, представлявшие сборную России на ATP Cup, где российская команда дошла до финала, улучшили свои позиции на одну строчку. Медведев вернул себе четвертое место в обновленном рейтинге, которое уже занимал с 9 сентября по 18 ноября 2019 года. 23-летний российский теннисист гарантировал себе четвертый номер посева на Открытом чемпионате Австралии и не сможет сыграть с испанцем Рафаэлем Надалем (1-й номер рейтинга), сербом Новаком Джоковичем (2) и швейцарцем Роджером Федерером (3) раньше полуфинальной стадии турнира.

Хачанов поднялся с 17-го на 16-е место. Победитель турнира ATP в Дохе Даниил Рублев переместился с 23-й на 18-ю строчку. В предыдущий раз трое российских теннисистов занимали места в топ-20 рейтинга ATP с 21 по 28 марта 2005 года, тогда Марат Сафин был четвертым, Николай Давыденко — 15-м, Михаил Южный — 19-м.

Рейтинг АТР от 13 января:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 10235 очков;.

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9720;.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6590;.

4 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5960;.

5 (4). Доминик Тим (Австрия) — 5890;.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 5375;.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3345;.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2870;.

9 (10). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 2640;.

10 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2565…

16 (17). Карен Хачанов (Россия) — 1995…

18 (23). Андрей Рублев (Россия) — 1799…

106 (110). Евгений Донской (Россия) — 522.

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